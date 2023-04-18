Galatasaray'dan deplasmanda 4 gollü galibiyet

Kırbıyık Holding Stadı'nda oynananve saat 20.30'da başlayan müsabakada Abdulkadir Bitigen düdük çaldı.

Konuk Galatasaray, 14. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın attığı kafa golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi Corendon Alanyaspor, bu gole 3 dakika sonra Efecan Karaca'nın penaltıdan attığı golle cevap verdi.

Galatasaray, golcüsü Mauro Icardi ile 42. dakikada yeniden öne geçti.

Sarı-kırmızılı ekip 2. yarıya da adeta gol ile başladı. Belçikalı yıldız Mertens, 48. dakikada farkı 2'ye çıkardı.

Galatasaray, Milot Rashica ile 63'te Alanya'da skoru 4-1 yaptı.

Galatasaray, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 27 maçta 21 galibiyet ile üçer beraberlik ve yenilgi yaşadı.

Topladığı 66 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde yer alıyor. Galatasaray, Antalya'dan 3 puanla dönerek şampiyonluk yarışında bir virajı daha kayıpsız geçmeyi hedefliyor.

Corendon Alanyaspor ise haftaya 32 puan ve averajla 11'inci sırada girdi. Akdeniz temsilcisi, son dönemde istediği sonuçları almakta zorlanıyor. Ersun Yanal'ın öğrencileri, son 5 maçın 3'ünü kaybetti, 1'inde ise berabere kaldı. Corendon Alanyaspor, tek galibiyetini Atakaş Hatayspor'a karşı hükmen aldı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maç, 2-2 berabere bitmişti.

Galatasaray'da 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında

Galatasaray'da Corendon Alanyaspor maçı öncesinde 5 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı futbolcular Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey ve Sergio Oliveira, yarın sarı kart görmeleri durumunda 31. haftadaki VavaCars Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek.

Alanya'da 1 eksik

Corendon Alanyaspor, kırmızı kart cezalısı Umut Güneş takımındaki yerini alamıyor.

Galatasaray ile Alanyaspor 14. randevuda

Galatasaray ile Corendon Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'de 14. kez karşı karşıya geliyor.

İki takım arasında 2016-2017 sezonunda başlayan rekabette sarı-kırmızılılar 7, turuncu-yeşilliler ise 3 kez kazandı. Üç müsabaka ise berabere sonuçlandı.

Geride kalan 13 maçta sarı-kırmızılı takımın 27 golüne, Alanya ekibi 16 golle karşılık verdi.

Alanya'daki maçlar

İki takım arasında Alanya'da oynanan maçlarda da Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-kırmızılı ekip, Corendon Alanyaspor'a konuk olduğu 6 maçın 3'ünü kazandı. Alanya'daki maçlardan bir kez ev sahibi takım üstün ayrılırken, 2 müsabaka ise berabere bitti.

Alanya'daki müsabakalarda takımlar 10'ar kez ağları havalandırdı.

En farklı galibiyetler

Galatasaray, Alanyaspor karşısında en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunda İstanbul'da oynanan maçta 6-0'lık skorla elde etti.

Alanyaspor'un ise rekabetteki en farklı galibiyeti 2019-2020 sezonunda Alanya'da yapılan maçta 4-1'lik skorla oldu.

11'ler:

Alanyaspor: Runarsson, Efecan, Fer, Cavaleiro, fatih, Rassoul, Pereira, Yusuf, A. Hassan, Lusamba, Doumbia

Galatasaray: Muslera, Adekugbe, Abdülkerim, Nelsson, Boey, Torreira, Sergio, Mertens, Kerem, Rashica, Icardi.

Maçın önemli anları

12. dakikada gelişen Galatasaray atağında Nelsson'un savunma arkasına attığı uzun topu Icardi kafayla kalecinin üzerinden aşırtmak istedi. Kaleci Runarsson iki hamlede topu çizgi üzerinde kontrol etti.

GOL: 14. dakikada Galatasaray öne geçti. Sağ kanatta Rashica'nın düşürülmesi sonucu kazanılan serbest vuruşu kullanan Kerem Aktürkoğlu, topu ceza sahası içine gönderdi. Abdülkerim Bardakcı, rakip takım oyuncuları arasında kafayla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1.

GOL: 17. dakikada Alanyaspor beraberliği yakaladı. Sol kanattan ceza sahasına giren Yusuf Özdemir, Sacha Boey'in müdahalesiyle yerde kalırken, hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Efecan Karaca, takımına beraberliği getirdi: 1-1.

35. dakikada sağ kanatta gelişen Alanyaspor atağında Doumbia'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Pereira'nın vuruşunda, meşin yuvarlağı Muslera çıkardı. Kaleciden dönen topu Galatasaray defansı tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

GOL: 42. dakikada Galatasaray tekrar öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Mertens, topu ceza sahasına ortaladı. Icardi'nin gelişine sert vurduğu meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.

45+5. dakikada sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Adekugbe'nin son çizgiye inerek ortasında, Rashica kafayla topa vurdu. Kaleci Runarsson meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısını Galatasaray 2-1 üstün tamamladı.

GOL: 48. dakikada Galatasaray üçüncü golü buldu. Sol kanattan gelişen atakta ceza sahası çaprazına sokulan Kerem Aktürkoğlu, pası Mertens'e çıkardı. Bu futbolcunun ceza sahası dışından yerden sert şutunda top ağlarla buluştu: 1-3.

GOL: 63. dakikada Galatasaray üç farklı öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Adekugbe'nin ceza sahasın içine gönderdiği meşin yuvarlağı Rashica, arka direkte filelere gönderdi: 1-4.

89. dakikada bir pozisyonda yerde kalan Efkan Bekiroğlu, oyuna devam edemedi. Bu dakikadan itibaren Alanyaspor sahada 10 kişi mücadele etmeye başladı.

90. dakikada Galatasaray'ın orta alandan geliştirdiği atakta Torreira, pasını rakip ceza sahası önündeki Barış Alper Yılmaz'a çıkardı. Bu futbolcunun ceza sahası sol çaprazına gönderdiği pası kontrol eden Gomis'in şutunda, kaleci Runarsson topu çıkardı.

Karşılaşma Galatasaray'ın 4-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Kırbıyık Holding

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mustafa Emre Eyisoy, Mustafa Savranlar

Corendon Alanyaspor: Runarsson, Pereira, Fatih Aksoy, Rassoul (Dk. 60 Efkan Bekiroğlu), Yusuf Özdemir (Dk. 74 Furkan Bayır), Doumbia (Dk. 74 Balkovec), Leroy Fer, Lusamba, Efecan Karaca (Dk. 82 Oğuz Aydın), Cavaleiro (Dk. 60 Zinedine Ferhat), Ahmed Hassan

Galatasaray: Muslera, Boey, Abdülkerim Bardakcı, Nelsson, Adekugbe, Torreira, Oliveira (Dk. 74 Midtsjo), Rashica (Dk. 74 Yunus Akgün), Mertens (Dk. 65 Zaniolo), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 80 Gomis), Icardi (Dk. 46 Barış Alper Yılmaz)

Goller: Dk. 14 Abdülkerim Bardakcı, Dk. 42 Icardi, Dk. 48 Mertens, Dk. 63 Rashica (Galatasaray), Dk. 17 Efecan Karaca (Penaltıdan) (Corendon Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 31 Yusuf Özdemir, Dk. 55 Doumbia, Dk. 85 Pereira (Corendon Alanyaspor), Dk. 90+1 Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)