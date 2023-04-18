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AA
HABER GİRİŞ
18.04.2023 18:30
, 18.04.2023 18:37
SON GÜNCELLEME
18.04.2023 18:37
Kupa Voley finalinde şampiyon Halkbank
Voleybol AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finalinde Halkbank, Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 3-0 yenerek şampiyon oldu.
[Fotoğraf: AA Arşiv]
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