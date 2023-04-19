Ertuğrul Doğan: Hocamız Trabzon ruhu taşıyor

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, göreve geldikleri ilk günden itibaren en büyük hedeflerinin Trabzonspor'u maddi ve manevi anlamda Türkiye'nin örnek kulübü haline getirmek olduğunu vurguladı.

Doğan, bordo-mavi renklere gönül veren herkese, kendilerinden ve takımdan her vesileyle gurur duymalarını sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.

"Yönetim kurulu olarak, akıllıca ve iyi düşünülmüş kararlar almakla yükümlüyüz. Geçen sene büyük bir coşkuyla kutladığımız şampiyonluk, ligin açık ara en iyi takım performansının yanında bu inatçı kararlılık sayesinde kazanıldı. İnandıklarımızın arkasında durarak, yorulmadan, pes etmeden… Bu şanlı sezondan sonra, şampiyonluğun Trabzonspor için bir gelenek haline geldiğine ve bu verimli topraklardan daha nice şampiyonluklar çıkacağına kalpten inanıyoruz. Kalıcı başarı hedefine ulaşabilmek, sahip olduklarımızı koruyup üzerine yenilerini eklemekle mümkün. Yeni yetenekler keşfetmek, geliştirmek, Trabzonspor'umuza kazandırmak, dünya vitrinine çıkartmak, herkesten çok çalışmak ve daima aynı takımda bulunmakla mümkün."

"'Sezon sonu geleyim.' diyenlerle ikinci bir görüşmemiz olmadı"

Doğan, teknik adam arayışları sırasında 3 isimle görüştüklerini, bunlardan birinin de Bjelica olduğunu aktardı.

"Altını özellikle çizmek isterim ki süreç içerisinde bazı teknik adamlarla görüşmeler yaptık. Ancak bugün takımımızın başında yer almak istemeyen, 'Sezon sonu geleyim.' diyenlerle ikinci bir görüşmemiz olmadı. Takımımızın içerisinde bulunduğu durumu gerekçe göstererek sorumluluk almaktan kaçan kim olursa olsun, masadan kalktık. Teknik direktörümüz Bjelica ise tüm bunlardan uzak bir yaklaşım gösterdi. Daha ilk temasımızda bahanelere sığınmayan, mazeretler öne sürmeyen, tüm sorumluluğu üzerine alarak bir an önce takımın başına geçmek istediğini söyleyen Bjelica'nın bu davranışı ben ve yönetim kurulundaki arkadaşlarımı çok etkiledi."

"Biz, bize benzeyen insanlarla çok daha hızlı yol alırız"

Doğan, bir yol yürünecekse kendileri gibi elini değil gövdesini taşın altına koyanlarla yürüyeceklerini belirtti.

"Şüphesiz bizim insanımızın özel bir karakteri var. Bizler, inandığı şeylerden kolay vazgeçmeyen, tuttuğunu koparan, hırslı insanlarız ama aynı zamanda, öğrenmeye açığız. Şuna da inanıyoruz; biz, bize benzeyen insanlarla çok daha hızlı yol alırız. İspatı müzemizde."

"Hocamız inatçı ve şampiyonluğu çok istiyor"

Doğan, yeni teknik direktörlerini seçerken bahsettiği vizyonun yanı sıra birlikte yol alacakları kişinin karakterinin de önemli olduğunun altını çizdi.

"Bugün yerine sezon sonu gelmek isteyenlerle değil, bugün bu sorumluluğu alanla geleceği inşa edeceğiz. Nenad Bjelica bizi ve bu vizyonu en iyi anlayan, yapmak istediklerimize en yüksek katkıyı sunabilecek kişidir. Bundan şüphe duymuyorum. Zaman içerisinde hepimiz şahit olacağız. Hocamız Trabzon ruhu taşıyor. İnatçı ve şampiyonluğu çok istiyor. Sahip olduğu tartışmasız özelliklerinin yanı sıra bize çok benzediği için de Trabzonspor'umuza katabileceği çok şey var. Biz de karşılığını, güçlü bir destek, saygı ve sevgiyle vereceğiz."

"Planlamalarımıza hemen başladık"

Başkan Doğan, altyapı ve oyuncu izleme ekibine önem verdiklerini kaydetti.

"Ana planımız da Trabzonspor altyapısını daha üretken hale getirmek, genç ve yetenekli, ayrıca gelecek vadeden oyuncuları gerek Türkiye gerekse Avrupa'dan bulup Trabzonspor'a kazandırmaktır. Yani üreterek yarışmak, geliştirerek ve değerli hale getirerek satmaktır. Sayın Bjelica'nın kariyerine baktığımızda da planlamamıza uygun profil olduğunu gördük. Hem oyuncuya değer katıyor hem de gelişimine büyük katkı sağlıyor. Bjelica ile görüşmeden önce Barcelona Kulübü'nde yaptığı bir sunumu arkadaşlarım bana getirdi. İncelediğimde çok etkilendim. Oyuna dair sistem, oyuncunun eğitimi ve gelişimi, çalışma prensipleri, takımdaki oyuncular arasında rekabet gücü yaratması, sadece saha içi değil saha dışında da oyuncularla kurulan ilişkilerin yönetimi, takımın ruhu ve iletişim… Tabii ki bunları kendinden emin ve öz güveni yüksek şekilde uygulaması da en temel özellikleri olarak karşımıza çıktı."

"Geleceğin Trabzonspor'unu inşa edeceğimize inanıyorum"

Bjelica ile planlamalarına hemen başladıklarını kaydeden Doğan, birlikte hem A takım hem altyapı hem de oyuncu izleme konusunu daha doğru bir şekilde organize edeceklerini kaydetti.

"Geleceğin Trabzonspor'unu inşa edeceğimize inanıyorum. Hocamıza bir kez daha hoş geldin diyor, kulübümüz için hayırlı olmasını diliyorum. Bu süreçte Futbol A Takımımızda teknik direktörlük görevini üstlenen Altyapı, İzleme ve Değerlendirme Koordinatörümüz Sayın İhsan Derelioğlu'na da teşekkür ediyorum."