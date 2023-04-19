Sivasspor Trabzonspor maçına odaklandı

Teknik direktör Rıza Çalımbay, bireysel hatalarla basit goller yediklerini aktardı. Çalımbay, Trabzonspor ile oynayacaklarını belirtti.

"Bizim maçı kazanmamız gerekiyor, sahamızda puan ya da puanlar almalıyız. Trabzonspor iyi bir takım, kolay bir maç olmayacak. Burada en önemli şey taraftarımızın maça gelmesi. Taraftarımız bize destek verirse onların desteği ile güzel şeyler yaparız. Kötü oynamıyoruz, kötü goller yiyoruz ve çok gol kaçırıyoruz, bu da maçlarda gözüktü. Onun için bu maçı kazanmak için her şeyi yapacağız."

[Fotoğraf: DHA] [Fotoğraf: DHA]

Çalımbay, hakem hatalarına da değindi.

"Bir kural vardır, bir oyuncuya arkadan sert girdiğin zaman o fauldür. Hakem faulü vermiyor. Buna benzer birkaç tane daha pozisyonlarımız var, es geçiliyor."

Çalımbay, hakemlerin bu tür pozisyonlarda VAR'a gitmediğini savundu.

"Bize niye böyle yapıyorlar anlamıyorum, bizim onlara gösterdiğimiz saygıyı onlar bize göstermiyor. Hakkımız olan pozisyonlara hakem arkadaşlarımız es geçti. Biz bir şey istemiyoruz, kimin hakkı ise ona verin. Sonra televizyondan bakıyoruz ki bir sürü hata yapmışlar."