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Spor
AA 19.04.2023 14:35

Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları yapılacak

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları yarın oynanacak.

Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları yapılacak

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının çeyrek final rövanş etabı, dört maçla sona erecek.

İki maçın berabere sonuçlandığı ilk ayak sonunda, Fiorentina 3, Anderlecht 2 gollük skor avantajıyla rövanşa çıkacak.

Çeyrek final rövanş ayağının (TSİ) programı ve ilk maçların skorları şöyle:

19.45 Fiorentina (İtalya)-Lech Poznan (Polonya): (4-1)

19.45 AZ Alkmaar (Hollanda)-Anderlecht (Belçika): (0-2)

22.00 West Ham United (İngiltere)-Gent (Belçika): (1-1)

22.00 Nice (Fransa)-Basel (İsviçre): (2-2)

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