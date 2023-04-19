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Spor
AA 19.04.2023 14:40

NBA'de play-off heyecanı sürüyor

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'ları ilk turunda Phoenix Suns, sahasında Los Angeles Clippers'ı 123-109 yenerek seriyi 1-1'e getirdi.

NBA'de play-off heyecanı sürüyor
[Fotograf: AA]

NBA play-off'larına 3 karşılaşmayla devam edildi. Suns, Devin Booker'ın 38 sayı, 9 asistle ön plana çıktığı Batı Konferansı ilk tur ikinci maçında Clippers'ı mağlup ederek seriyi eşitledi.

Ev sahibi takımda Kevin Durant 25 sayı, 6 ribaunt, 5 asist, Torrey Craig 17 sayı, 3 ribaunt ve Chris Paul 16 sayı, 8 asistle galibiyete katkı sağladı.

Clippers'ta Kawhi Leonard 31 sayı, 8 ribaunt, 7 asist ve Russell Westbrook 28 sayı, 5 ribaunt, 5 asistle mücadele etti.

Celtics ikinci maçta da kazandı

Doğu Konferansı ilk tur karşılaşmasında Boston Celtics, sahasında Atlanta Hawks'ı 119-106 yenerek seriyi 2-0 yaptı. Jayson Tatum 29 sayı, 10 ribaunt, 6 asist ve Derrick White 26 sayı, 7 ribauntla Celtics'in galibiyetinde ön plana çıktı.

Hawks'ta Dejounte Murray'nin 29 sayı, 6 ribaunt, 6 asist ve Trae Young'ın 24 sayı, 6 asistlik performansları mağlubiyeti engelleyemedi.

Cavaliers seriyi eşitledi

Milli basketbolcu Cedi Osman'ın forma giydiği Cleveland Cavaliers, New York Knicks'i 107-90 mağlup ederek Doğu Konferansı ilk tur serisinde durumu 1-1'e taşıdı.

Ev sahibi Cavaliers'ta Darius Garland 32 sayı, 7 asist, Caris LeVert 24 sayı, 4 ribaunt ve Donovan Mitchell 17 sayı, 13 asistle oynadı. Cedi Osman ise 22 dakika 45 saniye sahada kaldığı mücadeleyi 5 sayı, 6 ribaunt, 1 top çalma ve 1 blokla tamamladı.

Knicks'te Julius Randle 22 sayı, 8 ribaunt ve Jalen Brunson 20 sayı, 6 asist üretti.

NBA'de ilk kez verilen Jerry West Ödülü'nü, De'Aaron Fox kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) yılın kritik anlardaki en iyi oyuncusuna verilen Jerry West Ödülü'nü, Sacramento Kings'ten De'Aaron Fox kazandı.

NBA'den yapılan açıklamaya göre De'Aaron Fox, normal sezon maçlarının son dakikalarındaki kritik anlarda en iyi performansı sergileyen oyuncuya verilen Jerry West Ödülü'ne layık görüldü. 25 yaşındaki ABD'li oyun kurucu, bu sezon ilk kez verilen ödül için farklı ülkelerden 100 medya mensubunun katıldığı oylamada Miami Heat'ten Jimmy Butler ve Chicago Bulls'tan DeMar DeRozan'ı geride bıraktı.

Maçların son 5 dakikası ya da uzatma periyodunda iki takım arasında 5 veya daha az fark varken üretilen basketlerin hesaba katıldığı kritik anlarda 194 sayı atan Fox, bu alanda sezonun en iyisi olarak dikkati çekti.

Bu sezon Batı Konferansı'nda 48 galibiyet, 34 mağlubiyetle üçüncü sırayı alarak play-off'lara kalan Kings ile kariyerinde ilk kez all-star seçilen Fox, 25 sayı, 4,2 ribaunt ve 6,1 asist ortalamaları yakaladı.

Daha önce NBA'de yılın en iyi savunma oyuncusuna verilen Hakeem Olajuwon Ödülü'ne ise Memphis Grizzlies'ten Jaren Jackson Jr layık görülmüştü.

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