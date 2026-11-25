Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Narkokim Kısım Amirliği personelince, İran'a ait bir hava yolu şirketinin Tahran-İstanbul seferini gerçekleştiren uçağına yönelik narkotik incelemesi yapıldı.

İnceleme sonucunda İran uyruklu şüpheliler Tayyebeh G. ile Hanieh Honarvar R'ye ait valizlerde şüpheli eşya olduğu tespit edildi.

İncelemelerde uyuşturucunun kıyafetlere emdirildiği anlaşılırken, piyasa değeri yaklaşık 80 milyon 480 bin lira olan 20 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Ekipler 2 şüpheliyi gözaltına aldı.