Futbolda başarı elde edemeyince muaythaiyede Avrupa şampiyonu oldu

Kayseri'de yaşayan Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Spor Bilimleri Fakültesi 4. sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Nadiye Özdemir spor hayatına futbol ile başladı.

Futbolda başarı elde edemeyen Özdemir, 3 sene önce muaythai sporuna yöneldi. Geçen süreç içinde yoğun çalışma temposu içine giren Özdemir, 21-28 Mart tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

[Fotoğraf: DHA]

Özdemir, spora başlangıç sürecini anlattı.

"Ben spor hayatıma ilk olarak futbol ile başladım. Üniversiteyi kazandıktan sonra futbolda bir başarı elde edemediğim için branş değiştirmek istedim ve bu sporda karar kıldım. 3 senedir bu sporu yapıyorum. Haftada 3 gün 2 saat akşamları antrenmanımız oluyor. Maç döneminde bu program değişiyor. Maçlar yaklaştığı zaman bu antrenmanlar her güne yayılıyor."

[Fotoğraf: DHA] [Fotoğraf: DHA]

"İstiklal Marşı'nın okunması beni çok etkiledi"

Özdemir, şampiyona hakkında konuştu.

"Şampiyona 21-28 Mart tarihleri arasında Ankara'da gerçekleşti. 26 ülkeden 540 sporcu vardı. Bu yarışmada 1'incilik madalyası aldım. İlk başta heyecan oluyor. Maçı kazandıktan sonra üzerimizdeki yük gidiyor. Bir rahatlık geliyor. Kürsüde İstiklal Marşı'nın okunması beni çok etkiledi. Bundan sonraki hedefim Fas'ta düzenlenen yarışmaya katılıp Dünya Şampiyonu olmak."

[Fotoğraf: DHA] [Fotoğraf: DHA]

"Ailem benimle gurur duydu"

Özdemir, ailesinin verdiği tepkiye değindi.

"Bu spora başlarken babam bana kıyamadığı için beni desteklemedi. Annem de 'yapmak istiyorsan yap, ben senin arkandayım' dedi. Babam başarı elde ettiğimi, bu sporu yaptığımı ve kendimi ezdirmediğimi görünce o da artık beni desteklemeye başladı. Şu an annemden daha çok destekliyor diyebilirim. Ben şampiyon olunca ailem çok mutlu oldu. Ailem benimle gurur duydu. Çok sevindiler."

[Fotoğraf: DHA] [Fotoğraf: DHA]

"Güzel bir spor, herkese tavsiye ederim"

Özdemir, yaşıtlarına tavsiyelerde bulundu.

"Benim yaşımdaki kadınlar için biraz geç olabilir çünkü ben bu spora biraz geç başladım. Bunun biraz sıkıntıları var. Ama ne olursa olsun başarı elde edildiği zaman özgüven artıyor. Başarı olmadan mutlulukta olmuyor. Güzel bir spor, herkese tavsiye ederim."