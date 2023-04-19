Trabzonspor Bjelica yönetiminde ilk çalışmasını yaptı

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre dün akşam Trabzonspor ile sözleşme imzaladıktan sonra kente gelen Hırvat Teknik Direktör Bjelica takımın bugünkü çalışmasında yer aldı.

Antrenman öncesinde, takımın bir süredir teknik direktörlük görevini yürüten Futbol Koordinasyon Direktörü İhsan Derelioğlu, Bjelica’ya başarılar dileyerek, oyuncularla vedalaştı.

Yeni teknik direktörü Nenad Bjelica yönetiminde ilk çalışmasını gerçekleştiren bordo-mavili takım, daha sonra özel uçakla Sivas'a hareket etti.

Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Bruno Peres, Dorukhan Toköz, Serkan Asan, Edin Visca, kart cezalıları Gbamin ile Bakasetas kafilede yer almadı.

Trabzonspor'un 20 futbolcudan oluşan maç kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Kağan Moradaoğlu, Jens Stryger Larsen, Arif Boşluk, Eren Elmalı, Taha Altıkardeş, Stefano Denswil, Marc Bartra, Hüseyin Türkmen, Siopis, Marek Hamsik, Doğucan Haspolat, Enis Bardhi, Lahtimi, Naci Ünüvar, Yusuf Yazıcı, Lazar Markovic, Umut Bozok, Maxi Gomez.