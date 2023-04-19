Çok Bulutlu 16.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 19.04.2023 16:32

Trabzonspor Bjelica yönetiminde ilk çalışmasını yaptı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 20 Nisan Perşembe günü Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, yeni teknik direktörü Nenad Bjelica yönetiminde yaptığı ilk çalışmayla tamamladı.

Trabzonspor Bjelica yönetiminde ilk çalışmasını yaptı

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre dün akşam Trabzonspor ile sözleşme imzaladıktan sonra kente gelen Hırvat Teknik Direktör Bjelica takımın bugünkü çalışmasında yer aldı.

Antrenman öncesinde, takımın bir süredir teknik direktörlük görevini yürüten Futbol Koordinasyon Direktörü İhsan Derelioğlu, Bjelica’ya başarılar dileyerek, oyuncularla vedalaştı.

Trabzonspor Bjelica yönetiminde ilk çalışmasını yaptı

Yeni teknik direktörü Nenad Bjelica yönetiminde ilk çalışmasını gerçekleştiren bordo-mavili takım, daha sonra özel uçakla Sivas'a hareket etti.

Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Bruno Peres, Dorukhan Toköz, Serkan Asan, Edin Visca, kart cezalıları Gbamin ile Bakasetas kafilede yer almadı.

Trabzonspor'un 20 futbolcudan oluşan maç kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Kağan Moradaoğlu, Jens Stryger Larsen, Arif Boşluk, Eren Elmalı, Taha Altıkardeş, Stefano Denswil, Marc Bartra, Hüseyin Türkmen, Siopis, Marek Hamsik, Doğucan Haspolat, Enis Bardhi, Lahtimi, Naci Ünüvar, Yusuf Yazıcı, Lazar Markovic, Umut Bozok, Maxi Gomez.


ETİKETLER
Trabzonspor
Sıradaki Haber
Maratonda otomobil kullandı yarışmadan diskalifiye edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:32
Valilikten Ayasofya-i Kebir Camii için 'bayram hazırlığı' açıklaması
17:28
ABD Yüksek Mahkemesi Halkbank'a cezai soruşturma açılması kararını iptal etti
17:21
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Stratejik Füze Kuvvetlerine bağlı birlikleri denetledi
17:20
İran ikinci el otomobil ithalatına hazırlanıyor
17:17
Endonezya'da Semeru Yanardağı kül püskürtmeye başladı
17:03
"Ceset" ihbarına geldiler, "cansız manken" buldular
Adana'da depremzedeler için başlanan konutların inşası devam ediyor
Adana'da depremzedeler için başlanan konutların inşası devam ediyor
FOTO FOKUS
Acısını yüreğine gömdü, kendini depremzede çocuklara adadı
Acısını yüreğine gömdü, kendini depremzede çocuklara adadı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ