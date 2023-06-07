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Spor
AA 07.06.2023 14:10

Ukrayna Milli Futbol Takımı'nda Rebrov dönemi

Ukrayna Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlüğe Serhiy Rebrov getirildi.

Ukrayna Milli Futbol Takımı'nda Rebrov dönemi
[Fotoğraf: DepoPhotos arşiv]

Ukrayna Futbol Federasyonu, geçici olarak görevde bulunan Ruslan Rotan'ın yerine 49 yaşındaki Ukraynalı çalıştırıcı Rebrov ile 2026'ya kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Futbolculuk döneminde Fenerbahçe'de de forma giyen Rebrov, ülkesinin Dinamo Kiev, Suudi Arabistan'ın Al Ahli, Macaristan'ın Ferencvaros ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al Ain takımlarında teknik direktörlük yaptı.

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İngiltere, İtalya, Kuzey Makedonya ve Malta ile C Grubu'nda yer alan Ukrayna, ilk maçında İngiltere'ye 2-0 yenilmişti.

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