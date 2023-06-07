Parçalı Bulutlu 23.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
DHA 07.06.2023 13:00

Şampiyonlar Ligi finalinde depremzedeler için kampanya

UEFA, İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finali organizasyonu çerçevesinde, Şubat ayında ülkemizde meydana gelen deprem felaketlerinden etkilenen vatandaşlar için bağış toplanacağını açıkladı.

Şampiyonlar Ligi finalinde depremzedeler için kampanya
[Fotograf: DHA]

İngiltere temsilcisi Manchester City ile İtalya'nın ekibi Inter'in karşı karşıya geleceği UEFA Şampiyonlar Ligi Finali, 10 Haziran Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

Saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak'ın yardımcılıklarını ise Pawel Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz üstlenecek.

İstanbul'da Şampiyonlar Ligi finali için bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da Şampiyonlar Ligi finali için bazı yollar trafiğe kapatılacak

UEFA, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 il ile Suriye'de yıkıcı etkilere neden olan depremlerden etkilenen vatandaşlar için UEFA Çocuklar Vakfı aracılığıyla bağış toplanacak.

Daha önce Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) aracılığıyla depremden etkilenenler için 200 bin Euro bağışta bulunan UEFA, final müsabakası öncesinde de depremzedeler için yardımlarına devam edecek.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Yenikapı Etkinlik Alanı'nda yapılacak UEFA Şampiyonlar Ligi Festivali ve Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki taraftar bölgelerinde kullanıma açılacak dokun ve bağış yap terminalleri aracılığıyla vatandaşlar bağış yapılabilecek. Ayrıca oluşturulacak QR kod aracılığıyla da bağış toplanması sağlanacak.

Depremzede çocuklar seremonide yer alacak

Toplanan bağışların yanı sıra depremlerden etkilenen çocuklar da Şampiyonlar Ligi Finali'nin bir parçası olacak.

Bazı depremzede çocuklar, mücadele öncesinde iki takım oyuncuları ve hakemlerle birlikte müsabaka seremonisinde yer alacak. Çocuklar ayrıca, iki takımın müsabakanın bir gün öncesinde gerçekleştireceği antrenmanı takip edecek.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Öte yandan stadyuma alınması yasak olan madeni paralar da Deprem Fonu aracılığıyla toplanarak depremzedeler için bağışlanacak. 

ETİKETLER
Şampiyonlar Ligi
Sıradaki Haber
Juventus Avrupa Süper Ligi'nden çekiliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:11
Almanya'da, savaşta Rusya'yı savunan Ukraynalı kadına para cezası
14:12
Meclis yeni başkanını seçiyor
14:11
Asgari ücrete ara zam gelecek mi?
13:55
Özbekistan'da cumhurbaşkanı seçimine ilişkin kampanya süreci başladı
14:03
Bakan Özhaseki: Afet bölgesindeki konutları hızlıca vatandaşlarımıza teslim edeceğiz
13:43
İyi Parti TBMM Grup Başkanı Koray Aydın oldu
Erzurum'un yöresel lezzetlerinden su böreği AB tescili bekliyor
Erzurum'un yöresel lezzetlerinden su böreği AB tescili bekliyor
FOTO FOKUS
Hırsızlık yaparken kafasındaki koliyi çıkardı, yakayı ele verdi
Hırsızlık yaparken kafasındaki koliyi çıkardı, yakayı ele verdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ