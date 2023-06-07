Juventus Avrupa Süper Ligi'nden çekiliyor

Juventus'un, Avrupa Süper Ligi'nden çekileceğine dair iddialar İspanya medyasında büyük yankı uyandırdı.

Haberlere ilişkin, siyah-beyazlı kulüpten yazılı bir bilgilendirme yapıldı.

"Real Madrid ve Barcelona'ya, projeden olası çıkışı görüşmek üzere, müzakere dönemi başlatmak için bildirimde bulunuldu."

İtalyan basını, Real Madrid ve Barcelona'nın da ayrılığa ikna olduğunu yazdı. Juventus, UEFA'nın, kulüpleri tehdit ettiği iddialarının ise gerçekle bağdaşmadığını duyurdu.

Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, Milan, Inter, Juventus, Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid 19 Nisan 2021'de Avrupa Süper Ligi girişimini başlattıklarını açıklamıştı.

İlk formata göre, kurucu kulüplerin kalıcı olduğu 20 takımın organizasyonda yer alması planlanıyordu.

FIFA, UEFA ve spor kamuoyundan gelen sert tepkilerin ardından Real Madrid, Barcelona ve Juventus haricindeki ekipler, organizasyondan çekildiklerini duyurmuştu.