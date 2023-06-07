Parçalı Bulutlu 23.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 07.06.2023 14:05

Efsaneler, Şampiyonlar Ligi finali öncesi taraftarlarla buluşacak

Türk futbolunun iki efsanesi Ümit Davala ve Nihat Kahveci, UEFA'nın resmi fan token partneri Socios'un Yenikapı'daki "fan zone" alanında taraftarlarla bir araya gelecek.

Efsaneler, Şampiyonlar Ligi finali öncesi taraftarlarla buluşacak
[Fotograf: AA]

Socios'tan yapılan açıklamaya göre, 7-11 Haziran tarihlerinde İstanbul Yenikapı’da kurulacak "fan zone" alanına gelecek futbolseverleri birbirinden özel sürprizler bekliyor olacak.

Dünyanın en büyük taraftar etkileşim ve ödüllendirme platformu Socios, hem UEFA'nın hem de şampiyonluk mücadelesi verecek Manchester City ile Inter'in resmi fan token partneri olarak İstanbul'daki dev final öncesi taraftarlara unutulmaz deneyimler sunacak.

Etkinlikte yer alacak futbolseverler, eğlenceli yarışmalara katılarak dünya yıldızlarının imzalı sportif ekipmanları başta olmak üzere birbirinden değerli ödülleri kazanma fırsatını yakalayacak.

Nihat Kahveci ve Ümit Davala, taraftarlarla buluşacak

Türk futbolunun iki efsane futbolcusu Nihat Kahveci ve Ümit Davala, 9 Haziran günü Socios'un özel davetlisi olarak etkinlik alanında yer alacak.

"Socios.com" uygulaması üzerinden seçilecek şanslı taraftarlar, Ümit Davala ve Nihat Kahveci'nin takım kaptanlığında beşe beş futbol maçı yapacak. Davala ve Kahveci, bu özel maçın ardından etkinlik alanına gelerek, buradaki taraftarlarla sohbet edip, fotoğraf çektirecek.

Yarışmalarda başarılı olan futbolseverlerden bazıları, bu iki eski futbolcunun imzaladığı formaları kazanma şansı yakalayacak.

Socios'un "fan zone" alanına gelen taraftarlar, Manchester City ve Inter arasındaki bu heyecanlı finalin biletini kazanma şansı elde edecek. Etkinlik alanındaki QR kodunu taratan taraftarları, maç bileti dışında da sürpriz hediyeler bekliyor olacak.

ETİKETLER
Şampiyonlar Ligi
Sıradaki Haber
Şampiyonlar Ligi finalinde depremzedeler için kampanya
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le görüştü
15:47
Erdoğan’dan Kahovka Barajı için uluslararası komisyon önerisi
15:13
İsviçre Eyaletler Konseyi ülkede üretilen silahların yeniden ihracına izin verilmesini kabul etti
15:11
Yasa dışı yollarla ülkeye getirilen iki külçe altın ele geçirildi
15:09
Kuzey Koreli hacker grubu Güney Koreli siyasetçilerin e-postalarını hedef aldı
14:42
Kahovka Barajı'nın vurulması savaş suçu mu stratejik hata mı?
Gastronomi kenti Gaziantep'te sarımsak hasadına başlandı
Gastronomi kenti Gaziantep'te sarımsak hasadına başlandı
FOTO FOKUS
Kabine üyeleri yemin etti
Kabine üyeleri yemin etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ