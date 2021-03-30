Haber Giriş: 30 Mart 2021 Salı 16:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
UEFA maçlara seyirci alınmasını görüşecek
UEFA İcra Kurulu 31 Mart Çarşamba günü toplanacak.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre toplantıda, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ile 2021 UEFA Uluslar Ligi Finalleri'nde 5 oyuncu değişikliğine izin verilmesi, UEFA organizasyonlarına seyirci alınması ve 2022 FIFA Kadınlar 20 Yaş Altı Dünya Kupası'na katılım sistemi hakkında karar alınacak.
UEFA kulüp organizasyonlarının 2024-25 sezonu ve sonrasındaki geleceği de gündemde yer alacak. Fakat bu konuya ilişkin resmi açıklama, 19 Nisan'daki toplantıdan önce yapılmayacak.
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