Haber Giriş: 30 Mart 2021 Salı 15:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Sergio Agüero Manchester City'den ayrılacak
Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Arjantinli yıldız oyuncusu Sergio Agüero'nun sezon sonunda ayrılacağını duyurdu.
2011'den bu yana Manchester City forması giyen 32 yaşındaki Agüero'nun sezon sonunda dolacak sözleşmesi yenilenmeyecek.
Kulübün efsane oyuncuları arasına adını yazdıran Agüero ile birlikte eski takım arkadaşları Vincent Kompany ve David Silva'nın heykellerinin Etihad Stadı'nın dışına dikileceği de belirtildi.
Manchester City formasıyla 3 lig, 5 Lig Kupası ve bir Federasyon Kupası kazanan Sergio Agüero, 384 karşılaşmada 257 kez ağları sarsarak kulüp tarihinin en golcü oyuncusu unvanını elde etmişti.
Bu sezon sıklıkla yaşadığı sakatlıklar nedeniyle tüm kulvarlarda 14 maçta 3 gol atabilen Arjantinli yıldızın, vatandaşı Messi ile birlikte Barcelona'da forma giyeceği yönünde iddialar ortaya atılmıştı.
Etiketler: Premier Lig
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