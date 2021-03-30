Fenerbahçeli Diego Perotti, koşulara başladı. Ancak Arjantinli oyuncunun bu sezon forma giymesi beklenmiyor.

Finlandiya'da ameliyat olduktan sonra ülkesine giderek rehabilitasyon sürecini orada geçiren Perotti, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelmişti.

Sahada koşu ve salonda özel bir program uygulayan 32 yaşındaki futbolcunun tedavisi en az 1 buçuk ay daha sürecek. Arjantinli oyuncunun önümüzdeki sezona tamamen hazır olarak girmesi planlanıyor.

Perotti, sezon başında sarı lacivertlilerle 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle istediği kadar forma şansı bulamayan tecrübeli futbolcu, oynadığı kısa sürede taraftarından tam not aldı.

Fenerbahçe formasıyla 4 maça çıkan Perotti 3 gol attı. 192 dakika sahada kalan Arjantinli futbolcu, 64 dakikada bir skora etki etti.