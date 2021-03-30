Kulüp açıklamayı resmi sosyal hesabından yaptı.

"Ankara Demirspor olarak, tarihimize ve taraftarlarımıza karşı olan sorumluluğumuzu yerine getirerek; 1947 yılında elde ettiğimiz Türkiye şampiyonluğunun kabul edilmesi için TFF'ye başvurumuzu gerçekleştirdik. Taraftarımıza saygı ile duyurulur. Bir asra yaklaşan tarihiyle Türkiye futbolunda önemli bir yere sahip olan, Türk futbolunun gelişmesi için emek veren Ankara Demirspor, tarihine ve taraftarına olan sorumluluğunu yerine getirerek 1947 yılında elde edilen Türkiye şampiyonluğunun kabul edilmesi için TFF'ye başvurusunu gerçekleştirdi."

Ankara Demirspor olarak, tarihimize ve taraftarlarımıza karşı olan sorumluluğumuzu yerine getirerek; 1947 yılında elde ettiğimiz Türkiye Şampiyonluğunun kabul edilmesi için TFF’ye başvurumuzu gerçekleştirdik.



Taraftarımıza saygı ile duyurulur. pic.twitter.com/Ir9iV8ZJR5 — Ankara Demirspor (@demirsporankara) March 30, 2021

Öte yandan, Ankara Demirspor yönetiminin ilgili başvuru evrakını dün TFF'ye sunduğu, diğer Ankara kulüpleri ve Fenerbahçe yönetimiyle de birlikte hareket edecek.