Kulüpler sezonun daha ilk haftalarında antrenör değişimine giderken haftalar ilerledikçe yolların ayrıldığı teknik adam sayısı da giderek artış gösterdi.

Ligde bu sezon bitime 11 hafta kala 29 kez teknik adam değişikliği yaşandı.

Alanyaspor, Beşiktaş, Galatasaray, Hatayspor ve Sivasspor sezon başından beri aynı teknik heyetle yoluna devam ederken diğer 16 kulüpte antrenörler kalıcı olmadı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 4 hoca değişikliğiyle en fazla teknik adam değiştiren kulüp konumunda.

Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve Kayserispor'da da 3’er kez teknik adam değişikliği yapıldı.

Çaykur Rizespor, Denizlispor, MKE Ankaragücü ve Konyaspor'da 2’şer defa antrenör değişikliğine gidildi.

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük, Yeni Malatyaspor, Başakşehir, Gaziantep, Trabzonspor, Antalyaspor ve Göztepe de sezon başında yola çıktıkları teknik direktörlerle yollarını ayırdı.

5 büyük ligde toplam 33 kez teknik heyet değişti

Süper Lig’de yapılan 29 teknik adam değişikliğine karşın Avrupa’nın 5 büyük ligi olan İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa’da (Ligue 1) toplam 33 kez teknik direktör değişikliği yapıldı.

İngiltere’de sadece 3 takımda teknik ekip değişikliği yaşanırken, İspanya’da 5, İtalya’da 6 ekip sezon içinde hoca değişikliğine başvurdu.

Almanya’da 6 takım toplamda 9 kez antrenörleriyle vedalaştı. Fransa’da ise 8 kulüpte toplam 10 kez teknik direktör değişti.

Avrupa’nın ilk 20 ülkesi arasında Süper Lig ilk sırada

UEFA ülke puanı klasmanındaki ilk 20 ülke içinde teknik direktör değiştirme sayısında Süper Lig’i geçen ülke bulunmuyor.

Sırbistan, 22 değişiklikle Süper Lig’in en yakın takipçisi konumunda. Üçüncü sırada ise 16 değişiklikle Kıbrıs Rum Kesimi yer alıyor.

İlk 20 içindeki 12 ülkede teknik adam değişiklik sayısı tek haneli sayılarda seyrediyor.

UEFA ülke puanı klasmanına göre ilk 20 ülkedeki teknik direktör değişiklik sayıları şöyle:

TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİKLERİ ÜLKELER TAKIM SAYISI TEKNİK ADAM SAYISI Türkiye 16 29 Sırbistan 15 22 Kıbrıs Rum Kesimi 10 16 Portekiz 9 12 Yunanistan 9 11 Belçika 10 11 Hırvatistan 8 10 Fransa 8 10 Almanya 6 9 Çekya 7 7 Hollanda 7 7 İskoçya 6 6 Rusya 6 6 İtalya 6 6 İspanya 5 5 Danimarka 4 4 Avusturya 4 4 Ukrayna 3 3 İngiltere 3 3 İsviçre 2 2

4 büyükler son 20 sezonda 73 antrenörle vedalaştı

Tür futbolunun lokomotifleri olarak nitelenen Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’da da çok sık şekilde antrenör değişikliklerinin yaşandığı dikkati çekiyor.

Son 20 sezonda 4 büyükler toplam 73 kez antrenör değiştirirken, neredeyse her sezona bir hoca düşüyor.

Söz konusu dönemde geçici teknik direktörler hariç Trabzonspor 24, Galatasaray 17, Beşiktaş ve Fenerbahçe ise 16 kez antrenörleriyle vedalaştı.

Sadri Şener: En kolay yol hocayı göndermek

Trabzonspor’un eski başkanlarından Sadri Şener, takımlarda sıkça yaşanan antrenör değişikliğini, "Kulüp yöneticileri mesuliyetten kaçıyor." şeklinde yorumladı. Şener, bir antrenörün takıma katkısının en fazla yüzde 15 olduğunu öne sürdü.

"Mesela Şenol Güneş ya da Fatih Terim gibi büyük hocalar şu an ligin en alt sıralarındaki takımlara gitseler, o takımları kurtarabilirler mi? Bence kurtaramazlar. Çünkü elindeki oyuncularının iyi olması lazım. Elbette teknik direktörün de kalite bakımından daha iyisi ve kötüsü vardır ama eldeki malzeme acaba yeterli mi önce ona bakacaksın. Kadronda iyi topçular yoksa ne yapabilirsin ki? Kulüpte bunları organize edecek kişi de başkan ve yöneticilerdir."

Şener, taraftar ve basının tutumlarına değindi.

"Maalesef Türkiye’de basının, hocayı ön plana çıkarma merakı var. Yenilgi halinde hocalar hemen suçlu gösteriliyor. Diğer tarafta da seyirci tepki göstermeye başlıyor. Sen hocayı gönderince bunların hepsi kesiliyor. Taraftarın tepkisi diniyor ve yeni hocayla tekrar heyecan yapıyor. Olmasa iyi ama maalesef durum bu."

Erol Bedir: Koltuk sevdası yüzünden bolca antrenör değiştiriliyor

Kayserispor eski başkanlarından Erol Bedir, teknik adamların sürekli değiştirilmesiyle ilgili, "Yöneticilerin koltuk sevdası yüzünden bolca antrenör değiştiriliyor." dedi.

Bedir, Türkiye’de sadece antrenör değişikliği sayısının yüksek olmadığını, futbolcu transferinde de çok yüksek sayıların görüldüğünü belirtti.

"Her takım yılda minimum 25 oyuncu değiştiriyor. Ne kadar çok oyuncu alırsak başarılı olacağımızı düşünüyoruz. İşin ekonomik boyutu da adeta facia. Ne kadar çok gelir olursa olsun, gelirin en az üç katı da borçlanıyoruz. Mesela Benfica’da 250 bin euroya oynayan topçu bizde 2,5 milyon euro alıyor. Ben de dahil hepimiz de gidip bunları alıyoruz."

Mustafa Kaplan: Ayakkabı değiştirir gibi hoca değiştiriyorlar

Özellikle Başkent ekiplerinde görev yapan teknik direktör Mustafa Kaplan’a göre de teknik adam değişiklerinin bu denli fazla olmasının sebebi kulüplerin iç yapısındaki işleyiş.

Kaplan, teknik adamlara sezonluk 2 takım çalıştırma izni verildiğini vurguladı.

"Bu güzel bir uygulama ama aynısını kulüplere de getirmek gerekiyor. Kulüplere bu konuda sınır yok istedikleri anda ayakkabı değiştirir gibi hoca değiştiriyorlar. Bu çok yanlış. Tıpkı bizde olduğu gibi kulüpler de bir sezonda en fazla iki hocayla çalışmalı."

İsmail Dilber: Uzun soluklu bir plan yok, günlük hareket ediyorlar

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Başkanı İsmail Dilber de yaşanan teknik adam değişikliği enflasyonunun gerekçesi olarak kulüp yöneticilerini hedef gösterdi.

Dilber, yöneticilerin ne gibi bir planlarının olduğunu çoğu zaman kavrayamadıklarını belirtti.

"Sezon başlamış ama sen daha kadronu kuramamışsın. Oysa ki sezonun çok öncesinden hoca tercihini yapman lazım. O hocayla birlikte 'Biz bu sene takımdan ne istiyoruz?' sorusuna makul bir cevap bulman gerekir ve ona göre eylem planı belirlenir. Yapılacak transferlerden tutun da malzemeciye verilecek ücretin hangi zaman aralıklarında verileceği gibi tüm işlerin planı tez elden yapılır ve bu plana sadık kalınır. Bunlar olması gerekenler ama bizde bunlar olmuyor maalesef. İki yenilgi aldın mı hemen gönder hocayı. Yeni gelen de olmazsa hemen çağır başkasını. Yöneticilerde uzun soluklu bir plan yok, günlük hareket ediyorlar. Ayrıca yöneticilerin bu süreçlerde dışarıdaki kimi kişilerin olur olmaz laflarıyla da hareket ettiğini gözlemliyoruz ve ne yazık ki bu kısır döngü devam ediyor."

Sadık Söztutan: Meslek üyeleri birbirlerini sevmiyor

Spor yazarı Sadık Söztutan ise futbol paydaşları içinde hakemler ve teknik direktörlerin sahipsiz olduğunu öne sürerek, antrenörlerin kendi içlerinde dahi birlik olamadığını ve değişikliklerin kaçınılmaz olduğunu savundu.

"Hakem, bir büyük takıma penaltı çalmadı veya kırmızı kart gösterdi diye mesleği bitiyor bu ülkede. Bu kadar basit. Antrenör kıyımının da iki sebebi var: Birincisi, meslek üyeleri birbirlerini sevmiyor. Birbirlerine rakipler ve birinin gözü diğerinin koltuğunda… Öyle bir meslek düşünün iki, mensupları bırakın dayanışmayı, birbirinin kuyusunu kazıyor. Bir de tabii teşkilatsızlık. Bugünkü Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği'nin başkanının adını çoğu antrenör bilmez ama adam tam 27 yıldır orada oturuyor! Fazla söze ne hacet?" ifadelerini kullandı.