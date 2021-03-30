Haber Giriş: 30 Mart 2021 Salı 14:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
NBA'de 2021 draftı 29 Temmuz'da yapılacak
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 2021 draftı, 29 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilecek.
NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, bu yılki oyuncu seçmelerine ilişkin detaylar paylaşıldı.
2021 draftının kurası 22 Haziran'da çekilecek, seçmeler ise 29 Temmuz'da yapılacak.
Oyuncuların bazı testlerden geçip takımlarla deneme antrenmanlarına çıktığı etkinlik, 21-27 Haziran'da gerçekleştirilecek.
Draft organizasyonlarına ev sahipliği yapacak merkezler ise daha sonra belirlenecek.
Takımların draftta oyuncu seçeceği sırayı belirleyen kura, normal sezonda elde edilen sıralamalara göre şekilleniyor. Kura sayesinde sezonu alt basamaklarda tamamlayan ekiplere, draftta üst sıralardan seçim yapma imkanı tanınıyor.
Etiketler: NBA
Son Haberler
- 14:33
- 14:18
- 14:31
- 14:05
- 14:16
Sıradaki Haber
Larin attı Kanada tarihi skorla kazandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz