Haber Giriş: 30 Mart 2021 Salı 14:14Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Mustafa Cengiz Kulüpler Birliği'nden istifa etti
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği Vakfı Yönetim Kurulu'ndan istifa ettiğini açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu'ndaki görevinden istifa kararı aldı.
Birliğin, bazı kulüplerin ortak çıkarının temsil edildiği yere dönüştüğünü belirten Cengiz, yönetim kurulu toplantılarına katılmayacağını dile getirdi.
Etiketler: Mustafa Cengiz Galatasaray
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