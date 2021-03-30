Siyah-kırmızılı ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Eskişehirspor'da futbolcular, teknik heyet ve idari personel kentteki bir özel hastanede Covid-19 testinden geçti.

Yapılan testler sonucunda 4 futbolcu ve 1 yardımcı antrenör ile 2 destek ekibi personelinin Covid-19'a yakalandığı belirlendi.

Takımımızın Covid-19 test sonuçları hakkında bilgilendirme pic.twitter.com/AAhDcskqZO — Eskişehirspor (@Eskisehirspor) March 29, 2021

Öte yandan Eskişehir temsilcisinde geçen hafta yapılan Covid-19 testinde de 6 futbolcu, 1 yardımcı antrenör ile 1 destek ekibi personelinin sonuçları pozitif çıkmıştı.