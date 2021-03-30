Haber Giriş: 30 Mart 2021 Salı 12:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Inter yeni logosunu tanıttı
İtalya Birinci Futbol Ligi takımlarından Inter, logosunu değiştirdi.
Siyah, beyaz ve mavi renklerin yer aldığı yeni logo, kulübün sosyal medya hesaplarından tanıtıldı.
Logoda, kulübün resmi adı olan "Internazionale Milano"nun baş harfleri I ve M iç içe geçmiş şekilde yer aldı.
Yeni logonun 2021-2022 sezonundan itibaren kullanılmaya başlanacağı belirtildi.
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