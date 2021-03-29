2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 3. maçında Türkiye, 30 Mart Salı günü saat 21.45’te Letonya’yı konuk edecek.

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’ndaki karşılaşma öncesinde milli oyuncu Ozan Tufan, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Mutlu ve gururluyuz"

26 yaşındaki orta saha, grupta favori olarak görülmedikleri halde mücadele ederek ilk 2 maçta 2 galibiyet aldıklarını hatırlattı.

"Çok güzel bir ekibimiz, kadromuz ve değerli bir hocamız var. Bu ailenin bir ferdi olmaktan gurur duyuyorum. Katkı sağladığım için çok mutluyum. Kağıt üzerinde dünya basınında çok favori gözükmesek de en iyi şekilde mücadele ederek 2 maçtan da galibiyetle ayrıldık. Bunun için mutlu ve gururluyuz. Ben de takıma ve ülkeme katkı sağladığım için ayrı bir mutluluk yaşıyorum. Hocama verdiği görevlerden dolayı teşekkür ediyorum."

"Şenol hoca doğru yolu seçmeme sebep olan insanlardan biri"

Ozan Tufan, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş’in futbolundaki etkisine dikkat çekti

"Bursaspor zamanında beraber çalıştığım hocam, o zaman da bana büyük katkıları oldu, doğru yolu seçmeme sebep olan insanlardan biri. Buraya geldiğim zaman da beni en iyi şekilde maça konsantre edip, en iyi şekilde hazırlayıp sahaya sürdüğünde ben de hem ülkem hem de onun için elimden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyorum. Kendimi rahat hissettirdiği için bana, maç içinde hem skora katkım oluyor hem de takımıma katkım oluyor."

"Kendimi iki yönlü oynamaya alıştırıyorum"

Ozan Tufan, kendisini iki yönlü olarak oynamaya alıştırdığını aktardı.

"Şu anda oynadığım mevkide kendimi iyi hissediyorum. Çünkü kendimi iki yönlü oynamaya alıştırıyorum. Daha fazla bunu yapabilmek için gayret gösteriyorum. Bunu da eksiklerim olmasına rağmen yapabildiğimi düşünüyorum. Tabii ki zaman zaman hem kulübümde hem de milli takımda sıkıntılar olabiliyor. Nerede görev verilirse oynamak istiyorum. Bu hiç sıkıntı değil. Sağ bekte de oynadım, stoperde de oynadım, sol bek de oynadım hocam zamanında. Nerede görev verilirse sıkıntı değil. Önemli olan burada milli takımımızın başarısı. Benim için fark etmiyor."

"Oynamak istediğim yer Premier Lig"

Ozan Tufan, Premier Lig’de oynama isteğini dile getirdi.

"Hocamın dediği gibi daha yeni başlıyoruz. Önümüzde Avrupa Şampiyonası var. Çok önemli bir turnuvamız var. Tabii ki her futbolcunun olduğu gibi benim de hayalim yurt dışında kendimi gösterebilmek, orada ülkemi temsil edebilmek. Oynamak istediğim yer İngiltere Premier Lig. Orada kendimi görmek istiyorum. İnşallah bu da en kısa sürede gerçekleşir."