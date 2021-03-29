Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bugün başlayan turnuvaya 6 ülke katıldı.

PGS yarışında erkeklerde Emre Boydak'ın büyük finalde gümüş, Uras Uçanoğlu'nun ise küçük finalde bronz madalya kazandı. Kadınlarda ise Selin Gülce Güler'in büyük final yarışarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Snowboard Milli Takım Antrenörü Hasan Batıkan Yılmaz, sporcu performanslarının yükseldiğini belirtti.

"Çalışmalarımız bu şekilde devam ettiği takdirde başarı kaçınılmaz olacaktır. Türk sporcularının podyumda bayrağımızı bundan sonra da dalgalandıracağına inanıyoruz."