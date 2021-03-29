Haber Giriş: 29 Mart 2021 Pazartesi 16:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Valbuena sözleşmesini uzattı
Yunanistan Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Olympiakos, Fransız futbolcu Mathieu Valbuena ile sözleşme yeniledi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 36 yaşındaki orta saha oyuncusunun gelecek sezon da Olympiakos'ta forma giyecek.
2017-2019 yıllarında Fenerbahçe'de oynayan Valbuena, Yunan ekibinde bu sezon çıktığı 28 maçta 2 gol kaydetti.
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