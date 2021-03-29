Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 36 yaşındaki orta saha oyuncusunun gelecek sezon da Olympiakos'ta forma giyecek.

2017-2019 yıllarında Fenerbahçe'de oynayan Valbuena, Yunan ekibinde bu sezon çıktığı 28 maçta 2 gol kaydetti.