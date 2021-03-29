Lacivert-beyazlı takım, uluslararası kulvarda oynadığı 717 karşılaşmada 408 galibiyet elde ederken, 309 maçta ise sahadan mağlup ayrıldı.

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde ise 470. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 2001-2002 sezonundan itibaren çıktığı 469 müsabakada 251 galibiyet ve 218 yenilgi yaşadı.

THY Avrupa Ligi'nde bu sezon 20 galibiyet ve 11 mağlubiyetle 3. sırada bulunan Anadolu Efes, Real Madrid'i yendiği takdirde normal sezonu ilk 8 takım arasında tamamlamayı garantileyecek ve play-off oynamaya hak kazanacak.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Anadolu Efes'in Real Madrid'e yenilmesi halinde de normal sezonun bitimine 2 maç kala play-off'u garantileme şansı bulunuyor. Lacivert-beyazlılar, ayrıca İspanyol temsilcileri TD Systems Baskonia ile Valencia'nın rakiplerine mağlup olması halinde yine play-off oynama hakkı elde edecek.

Wizink Center'ın ev sahipliği yapacağı Real Madrid-Anadolu Efes maçı, yarın TSİ 20.00'de başlayacak.