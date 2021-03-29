Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik sorumlu Emre Belözoğlu yönetiminde tamamı basına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Futbolcuların 5'e 2, dar alanda 4 kaleli oyun ve çift kale maçla tamamladığı idmanda, Emre Belözoğlu da oyuncularla çalışmalarda yer aldı.

Milli takımlarda bulunan 9 oyuncunun yanı sıra Covid-19 testleri pozitif çıkan 5 futbolcu idmana katılmadı.

Kaleci Harun Tekin gribal enfeksiyon nedeniyle idmana çıkamazken, birkaç gün içinde fıtık ameliyatı olması beklenen Sadık Çiftpınar da çalışmada bulunmadı.

[Fotoğraf: İHA]

Diego Perotti koşulara başladı

Fenerbahçe'nin Arjantinli oyuncusu Diego Perotti, koşulara başladı.

İdmanın ilk bölümünde takımdan ayrı koşu yapan Perotti, bir süre sonra koşu çalışmasını tamamladı.

Sakatlığı sebebiyle ameliyat edilen Perotti'nin sezon bitmeden takıma katılma ve süre ihtimali bulunuyor.