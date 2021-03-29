Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'i, Atakaş Hatayspor maçı öncesinde zor bir karar bekliyor.

Ligde oynadığı son 2 maça çift forvetle başlayan tecrübeli çalıştırıcı, sistem değiştirerek tek santrafora dönmeyi düşünüyor.

Terim, tek forvetli sistemde ise kritik bir tercih yapmak zorunda. Bu durumda Hatay deplasmanında ya Falcao ya da Mustafa Muhammed forma giyecek.

Falcao'ya yakın takip

Radamel Falcao, milli takıma gitmezken çalışmalarını arkadaşlarıyla tesislerde sürdürüyor. Fatih Terim’in, antrenmanlarda Kolombiyalı yıldız ile yakından ilgileniyor.

Mustafa Muhammed ise Mısır Milli Takım kampında yer alıyor. 23 yaşındaki futbolcu, çift forvetli sistemde çıkılan 2 maçta da fileleri havalandıramadı.

Muhammed, tek forvet olarak oynadığı maçlarda ise 5 gol kaydetmeyi başardı. Fatih Terim, iki futbolcunun fiziksel durumuna göre Atakaş Hatayspor maçı öncesinde kararını verecek.

Fatih Terim Oğulcan süre vermeyi planlıyor

Diğer yandan teknik heyet, Oğulcan Çağlayan’ı da ligin kalan bölümüne hazırlıyor. Genç futbolcu, ligde son olarak Beşiktaş derbisinde forma giydi. Galatasaray, Oğulcan’dan sakatlık ve cezası nedeniyle toplamda 8 maçta faydalanamadı.

Fatih Terim'in, son 4 maçta tercih etmediği 25 yaşındaki futbolcuyu kritik haftalarda kullanabileceği ifade edildi. Deneyimli teknik adamın, Oğulcan Çağlayan’a forma verebileceği gelen haberler arasında.