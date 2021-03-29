A Milli Futbol Takımı Letonya ile 30 Mart Salı günü Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maçının biletleri bugün saat 15.00’te satışa çıkacaktı.

Türkiye Futbol Federasyonu, bu kritik mücadeleye, daha önce seyirci alınacağını açıklamıştı. Ancak TFF bu kararından vazgeçti.

TFF Sağlık Kurulu aldığı yeni kararla, Türkiye-Letonya karşılaşmasına seyirci alınmasını uygun bulmadı.

Federasyondan dün yapılan açıklamada müsabakaya stat kapasitesinin yüzde 15'i oranında seyirci alınacağı açıklanmıştı. Türkiye-Letonya maçının bilet fiyatları 25 ve 50 TL olarak belirlenmişti.