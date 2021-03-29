A Milli Futbol Takımı, Katar yolculuğuna çok iyi başladı.

Kırmızı beyazlılar, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde oynadığı ilk iki maçı bol gollü galibiyetlerle kapattı.

Ay yıldızlılar, grubun favorisi Hollanda'yı 4-2 yenerken son dönemde çıkış yapan ülkeler arasında gösterilen Norveç'i de 3-0'lık skorla geçti.

Avrupa elemelerinde ilk iki maçını kazanan 7 ülke var. Millileri, sadece İngiltere ve Danimarka averajla geride bıraktı. Türkiye’nin 5 averajı bulunurken; Danimarka 10, İngiltere ise 7 averaja sahip.

İki maçta 7 gol

Dünya Kupası elemelerine iki de iki yaparak başlayan ve bir ilki başaran milli takım, bu karşılaşmalarda 7 gol atarak da başka bir rekora imza attı.

Ay-yıldızlı ekip, Hollanda ve Norveç gibi zorlu rakipler karşısında iki maçta attığı 7 gol, Dünya Kupası elemelerinde en çok gol atılan grup maçları başlangıcı olarak da kayıtlara geçti

Dünya Kupası grup elemelerinde daha önce ilk iki maçta 7 gole ulaşamayan Türkiye, bunu yalnızca 4 puanla başladığı 1996 Avrupa Şampiyonası elemelerinde başarmıştı.

İlk maçında deplasmanda Macaristan ile 2-2 berabere kalan milli takım, sahasında ise İzlanda'yı 5-0 yenmiş ve iki maçta 7 gol kaydetmişti.

İsrail ve Moldova’yı yenen Danimarka, grubun zirveye oynayan ekipleri ile henüz karşılaşmadı. İngiltere’de de durum aynı.

Southgate ve öğrencileri, San Marino ve Arnavutluk’a karşı galip gelirken, Polonya ve Macaristan gibi dişli takımlar ile henüz mücadele etmedi.

Ay yıldızlılar ise bu süreçte Hollanda ve Norveç gibi grubun 2 iddialı ülkesini devirdi. Alınan sonuçlar ve oynanan rakipler göz önüne alındığında Türkiye, şu ana kadar elemelerde en çok dikkat çeken ülke oldu.