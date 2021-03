A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Letonya ile bugün Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak ve TRT Spor'dan naklen yayımlanacak karşılaşma öncesi yeni tip koronavirüs salgını önlemleri kapsamında çevrim içi gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Sabırla, inatla, dirençle, savaşarak üç puanı almak istiyoruz"

Letonya karşılaşmasının zorlu geçeceğinin altını çizen tecrübeli teknik adam şöyle konuştu:

"Bir hafta içerisinde üçüncü müsabakamıza çıkacağız. İlk iki maçta istediğimiz puanları almamız büyük bir avantaj. Daha güçlü takımlarla oynadık, üçüncü takım Letonya ile sahamızda oynayacağız. Koşullar ne olursa olsun 3 puana ihtiyacımız var. Mutlaka kazanmak zorundayız. Bunun için hazırlanıyoruz. Moralimiz ve puanımız da iyi. Bu maçta alacağımız sonuçla çok daha iyi bir avantaj yakalayıp, eylül ayındaki maçlara yeniden başlayacağız. Hedefimiz, hayalimiz belli. Beklentilerin de büyüdüğünü görüyorum, bu daha çok heyecanlandırıyor, duygulandırıyor, daha çok sorumluluk altına itiyor ama her gün yeni bir başlangıç demiştik. Her maç yeni bir maçtır. Rakibin oynayacağı oyun, bizim de oynayacağımız oyun tamamen farklı olacaktır. Bunun gereğini yapmak istiyoruz. Hücum yapmak, savunma yapmaktan daha zordur. Dolayısıyla daha fazla hücum yapmamız gerekiyor. Karşımızda dirençli, sert, agresif oynayan, merkezi iyi kapatıp, kontra atağa iyi çıkmaya çalışan bir takım var. Direnciyle rakipleri zorlayan, belki kaybediyorlar ama zor kaybeden bir takım. Gruptaki ilk iki maçına baktığımızda Karadağ maçını kazanabilirdi. Hollanda maçında kendileri de pozisyonlar buldular. Her şeye hazır olmalıyız. Zorluklarımız var, onu aşmak istiyoruz. Zor maç. Sabırla, inatla, dirençle, savaşarak üç puanı almak istiyoruz"

"Oyun disiplininden kopmayan bir takım olacağız"

Şenol Güneş, "Kadroda değişiklik yapacak mısınız?" sorusuna ise, "Bütün şartları düşünüyoruz. Seyahatler, yorgunluklar, hava değişiklikleri olduğu için futbolcuların fiziksel ve zihinsel dinlenmesini istiyoruz. Rakip analizleri yapıyoruz. Bu kez rakibi pek anlatamadık, rakip de pek bilinmeyen bir takım. Örneğin Norveç'i tanıyoruz, kahveye gittiğinizde herkes takımla ilgili bilgi sahibi ama Letonya için aynı şey geçerli değil. Bilinmeyen bir takıma karşı oynayacağız ama biz bunları oyuncuya ne kadar aktarabilirsek o kadar iyi olur. O yüzden bu maç farklı bir maç olacaktır. Zor maç olacaktır. Öyle bir maç oynuyorsunuz ki kağıt üzerinde favorisiniz hatta fark yapmanız bekleniyor. Benim de hayalim o keşke öyle olsa. Ne kadar gol atarsanız o kadar averaja faydası olur. Ama önce üç puan. Sonuna kadar üç puanı kovalayan, bunu bir an önce almak isteyen ama oyun disiplininden kopmayan bir takım olacağız. Rakibimiz tam tersine sabırla, inatla merkezi kapatıp bunu da iyi yapabilen bir takım" yanıtını verdi.

"Letonya maçını kazandıktan sonra diğerleri için konuşmaya zaman var"

Gruptaki yarışı da değerlendiren Güneş, "İki rakibimize karşı bir avantajımız var. Norveç ve Hollanda dışındaki diğer takımları da yendiğimizde bu avantaj çok daha anlamlı olur. Letonya, Cebelitarık ve Karadağ'ı burada ve deplasmanda kayıpsız geçersek o zaman diğer rakiplerimizden alacağımız beraberlikler bile bize yetebilir. Şu anda sadece Letonya maçına odaklanacağız, Letonya maçını kazandıktan sonra diğerleri için konuşmaya zaman var. Çünkü arada da Avrupa Şampiyonası geçireceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Üç oyuncu kadroya dahil edildi

Şenol Güneş, aday kadrodan bugüne kadar ayrılan 8 oyuncunun yerine üç yeni oyuncunun kadroya dahil edildiğini açıklayarak, "Bizim kadroya ilk kamp gününden gelip de bugün aramızda olmayacak 8 tane oyuncumuz var. Yani o zaman 28 oyuncuyduk, 8 oyuncu kampta yok. Dolayısıyla kampa üç yeni oyuncu alıyorum. Bunlardan biri Göztepe'den Alparslan, diğerleri ise Ümit Takımı'ndan Bünyamin ve Altınordulu Enis. Kadromuzu ancak bu şekilde 23'e tamamlayabiliyoruz. Bu olağanüstü durum içerisinde 8 oyuncu da aramızdan ayrılıyor" şeklinde konuştu.