Haber Giriş: 30 Mart 2021 Salı 16:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Marcelo 2 yıl daha Olympique Lyon'da
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Olympique Lyon, savunma oyuncusu Marcelo Guedes'in sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 33 yaşındaki Brezilyalı oyuncu ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
2016-2017 yıllarında Beşiktaş'ta oynadıktan sonra Olympique Lyon'a transfer olan Marcelo, Fransız ekibinde bu sezon 28 maçta forma giydi ve 2 gol kaydetti.
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