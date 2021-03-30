UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 7 Nisan'da Portekiz'de oynanması gereken ilk maça ve 13 Nisan'da İngiltere'de oynanması gereken rövanşa, koronavirüs kaynaklı seyahat kısıtlamaları nedeniyle Ramon Sanchez Pizjuan Stadı ev sahipliği yapacak.