Haber Giriş: 30 Mart 2021 Salı 16:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Porto-Chelsea maçları İspanya'da oynanacak
Portekiz'in Porto ile İngiltere'nin Chelsea takımları arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final karşılaşmaları, İspanya'nın Sevilla kentinde yapılacak.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 7 Nisan'da Portekiz'de oynanması gereken ilk maça ve 13 Nisan'da İngiltere'de oynanması gereken rövanşa, koronavirüs kaynaklı seyahat kısıtlamaları nedeniyle Ramon Sanchez Pizjuan Stadı ev sahipliği yapacak.
Etiketler: Şampiyonlar Ligi
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