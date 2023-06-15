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Spor
AA 15.06.2023 17:49

Türkiye ve Azerbaycan Kadın Boks Milli takımlarının Kastamonu'daki kampı sürüyor

Türkiye ve Azerbaycan Kadın Boks Milli Takımları, 22 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde Polonya'da düzenlenecek Avrupa Oyunları kapsamında Kastamonu'da gerçekleştirdiği kamp devam ediyor.

Türkiye ve Azerbaycan Kadın Boks Milli takımlarının Kastamonu'daki kampı sürüyor
[Fotograf: AA]

Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'da bulunan Kadıdağı Kamp Merkezi'ndeki milli takımın kampına Azerbaycan da dahil oldu.

Azerbaycan Kadın Boks Milli Takımı Antrenörü Yadigar Memmedov, Kastamonu'da 13 gündür kamp yaptıklarını söyledi.

Türkiye'de kamp yapmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Memmedov, kampın güzel geçtiğini dile getirdi.

Memmedov, kamp merkezinden 16 Haziran Cuma günü ayrılacaklarını anlattı.

"Kamp merkezinde hiçbir zorluk çekmiyoruz. Erkek Milli Takımı'mız İtalya'ya gitti, biz buraya geldik. Burada yabancılık çekmiyoruz. Buraya tekrar gelmek istiyoruz."

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