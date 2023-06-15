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Spor
TRT HABER/AA 15.06.2023 17:32

Fenerbahçe'den Jorge Jesus'a veda yemeği

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Jorge Jesus ile veda yemeğinde bir araya geldi.

Fenerbahçe'den Jorge Jesus'a veda yemeği

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Jorge Jesus için ülkesine dönmeden önce veda yemeği düzenlendi ve emekleri için teşekkür edildiği belirtildi.

Veda yemeğine Başkan Ali Koç, genel sekreter Burak Çağlan Kızılhan ve yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki katıldı. Yemekte, Jorge Jesus'un ailesi de yer aldı.

Yemeğin ardından Ali Koç, Jesus'a forma hediye ederek, emekleri için teşekkürlerini sundu.

Jorge Jesus da Fenerbahçe'de çalışmaktan duyduğu mutluluğu paylaşıp, teşekkürlerini iletti.


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