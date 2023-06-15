Dainis Kazakevics: Türkiye sahaya favori olarak çıkacak

Dainis Kazakevics, karşılaşmanın oynanacağı Skonto Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına takımın orta saha oyuncularından Kristers Tobers ile katıldı.

"Türkiye, favori olarak sahaya çıkacak"

Kazakevics, zor bir maçın kendilerini beklediğini belirtti.

"Türkiye, yarın favori olarak sahaya çıkacak. Bizim de bu maç için kendi taktiğimiz olacak. Karşımızda çok güçlü bir takım var. Ben oyuncularıma güveniyorum, yarın iyi mücadele edeceğimizi düşünüyorum. Yarın sahada ne olacağını hep birlikte göreceğiz."

42 yaşındaki teknik adam, Türk Milli Takımı'nı değerlendirdi.

"Yeterli ve teknik anlamda çok iyi bir takım. Özellikle orta saha oyuncu kaliteleri çok yüksek. İşlerini iyi yapıyorlar, ileri uç oyuncuları da topu kontrol etmede başarılı. Bireysel olarak gerçekten iyi oyunculardan kurulu. Kanatlarda da çok iyi olduklarını söyleyebiliriz."

"Türkiye'de Enes Ünal ve Cenk Tosun sakatlıkları"

Kazakevics, "Türkiye'de Enes Ünal ve Cenk Tosun sakatlıkları nedeniyle kadroda yok. Bunu bir avantaj olarak görüyor musunuz?" sorusunu cevapladı.

"Türkiye'nin çok sayıda forveti var. Kadroda olan oyuncuları da oldukça yeterli isimler. Eksiklerin çok bir şey değiştireceğini düşünmüyorum."

Letonya Milli Takımı Teknik Direktörü, sakatlığı bulunan Janis Ikaunieks'in 16 Haziran Cuma günü forma giyemeyeceğini de açıkladı.

"Zor bir maç bizi bekliyor"

Letonyalı milli futbolcu Kristers Tobers, karşılaşmayı değerlendirdi.

"Zor bir maç bizi bekliyor. Hava çok sıcak olacak, bu hepimizi çok zorlayacaktır. Kesinlikle zor bir maç, topsuz alanda oynanacak oyun çok daha zorlu geçecek diye düşünüyorum. Yarın sahaya puan almak için çıkacağız."