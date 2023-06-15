Parçalı Bulutlu 22.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 15.06.2023 16:49

Dainis Kazakevics: Türkiye sahaya favori olarak çıkacak

UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu üçüncü hafta maçında 16 Haziran Cuma günü A Milli Takım'ı konuk edecek Letonya Milli Takımı'nın teknik direktörü Dainis Kazakevics, karşılaşmanın favorisinin Türkiye olduğunu söyledi.

Dainis Kazakevics: Türkiye sahaya favori olarak çıkacak
[Fotograf: AA]

Dainis Kazakevics, karşılaşmanın oynanacağı Skonto Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına takımın orta saha oyuncularından Kristers Tobers ile katıldı.

"Türkiye, favori olarak sahaya çıkacak"

Kazakevics, zor bir maçın kendilerini beklediğini belirtti.

"Türkiye, yarın favori olarak sahaya çıkacak. Bizim de bu maç için kendi taktiğimiz olacak. Karşımızda çok güçlü bir takım var. Ben oyuncularıma güveniyorum, yarın iyi mücadele edeceğimizi düşünüyorum. Yarın sahada ne olacağını hep birlikte göreceğiz."

42 yaşındaki teknik adam, Türk Milli Takımı'nı değerlendirdi.

"Yeterli ve teknik anlamda çok iyi bir takım. Özellikle orta saha oyuncu kaliteleri çok yüksek. İşlerini iyi yapıyorlar, ileri uç oyuncuları da topu kontrol etmede başarılı. Bireysel olarak gerçekten iyi oyunculardan kurulu. Kanatlarda da çok iyi olduklarını söyleyebiliriz."

"Türkiye'de Enes Ünal ve Cenk Tosun sakatlıkları"

Kazakevics, "Türkiye'de Enes Ünal ve Cenk Tosun sakatlıkları nedeniyle kadroda yok. Bunu bir avantaj olarak görüyor musunuz?" sorusunu cevapladı.

"Türkiye'nin çok sayıda forveti var. Kadroda olan oyuncuları da oldukça yeterli isimler. Eksiklerin çok bir şey değiştireceğini düşünmüyorum."

Letonya Milli Takımı Teknik Direktörü, sakatlığı bulunan Janis Ikaunieks'in 16 Haziran Cuma günü forma giyemeyeceğini de açıkladı.

"Zor bir maç bizi bekliyor"

Letonyalı milli futbolcu Kristers Tobers, karşılaşmayı değerlendirdi.

"Zor bir maç bizi bekliyor. Hava çok sıcak olacak, bu hepimizi çok zorlayacaktır. Kesinlikle zor bir maç, topsuz alanda oynanacak oyun çok daha zorlu geçecek diye düşünüyorum. Yarın sahaya puan almak için çıkacağız."

ETİKETLER
A Milli Futbol Takımı
Sıradaki Haber
Galatasaray'da "Yılın Kadın Sporcusu" Işıl Alben seçildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:05
Borsa İstanbul'da gong A1 Capital için çaldı
16:54
Mini akıllı seyir füzesi KEMANKEŞ, ilk kez TB2'den ateşlendi
16:25
Nüfus müdürlükleri YKS için hafta sonu da açık olacak
16:38
Milli Savunma Bakanı Güler, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
17:15
Milli Savunma Bakanı Güler, Litvanya Savunma Bakanı Anusauskas ile görüştü
16:07
Şikayetçi olduğu eşiyle "bir buket çiçek" karşılığında uzlaştı
Türk Yıldızları ile SOLOTÜRK, Konya'da gösteri uçuşu yaptı
Türk Yıldızları ile SOLOTÜRK, Konya'da gösteri uçuşu yaptı
FOTO FOKUS
Yozgat'ta sel tarım alanlarına zarar verdi
Yozgat'ta sel tarım alanlarına zarar verdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ