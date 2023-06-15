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Spor
AA 15.06.2023 16:52

Galatasaray'da "Yılın Kadın Sporcusu" Işıl Alben seçildi

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneğinin (GSYİAD) düzenlediği "Galatasaray'da Yılın Kadın Sporcusu" ödülünün sahibi Işıl Alben oldu.

Galatasaray'da "Yılın Kadın Sporcusu" Işıl Alben seçildi

Nef Stadı'nda gerçekleştirilen organizasyonda ödüle, aktif basketbol kariyerini noktalayan kadın basketbol takımının kaptanı Işıl Alben layık görüldü.

Ödül törenine, Galatasaray Kulübü Başkan Dursun Özbek, yönetim kurulu üyesi İsmail Sarıkaya, 1905 GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu ve üyeler katıldı.

Başkan Özbek, törende konuştu.

"Cumhuriyetimizin 100. yılında bütün taraftarlarımızı futbolda aldığımız şampiyonlukla çok mutlu ettik. Bu durum beni çok daha fazla heyecanlandırıyor ve geleceğe çok daha hazırlıklı girmemizi sağlıyor. Işıl'a hizmetlerinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum. Galatasaray'a hizmet etmeye devam edecek. Aktif spor yaşamını bıraksa da Galatasaray'a hizmet bitmez."

Ödülün sahibi Işıl ise "En büyük hayallerimden birisi olan basketbola Galatasaray forması altında veda etmemi gerçekleştirdiği için sayın başkanıma şükranlarımı sunuyorum. Bu ödülü ömür boyu hatırlayacağım. Evimin baş köşesine koyacağım çok kıymetli ve çok değerli bir ödül. Beni layık gördüğünüz için çok teşekkürler." değerlendirmesinde bulundu.

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