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Spor
AA 15.06.2023 16:33

Futbolda kadınlar U17 ile U19 Avrupa şampiyonalarının eleme kuraları çekilecek

Futbolda Kadınlar 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası ile Kadınlar 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nın 1. tur eleme kuraları 16 Haziran Cuma günü çekilecek.

Futbolda kadınlar U17 ile U19 Avrupa şampiyonalarının eleme kuraları çekilecek

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki organizasyonda 2023-2024 sezonu 1. tur elemelerinin kura çekimi 16 Haziran Cuma günü çevrim içi yapılacak ve "uefa.com" adresinden canlı yayımlanacak.

Kadınlar 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin kura çekimi (TSİ) 11.00, Kadınlar 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin kura çekimi ise (TSİ) 12.00'de başlayacak. 17 Yaş Altı Milli Takımı'nın B Ligi 2. torbadan gireceği kuraya, 19 Yaş Altı Milli Takımı ise A Ligi 4. torbadan katılacak.

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