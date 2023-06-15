Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda heyecan başladı

Şampiyonanın açılış maçında Tel Aviv'deki A Grubu mücadelesinde Karadağ, Yunanistan'ı 74-69 yendi.
Maçın ilk periyodunu 23-18 geride kapatan Karadağ, toparlandığı ikinci çeyrek sonunda soyunma odasına 41-34 üstün gitti. İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdürerek üçüncü periyodu 60-49 önde tamamlayan Karadağ, karşılaşmadan 74-69 galip ayrıldı.
Türkiye'nin de Slovenya'da mücadele vereceği D Grubu'nun açılış maçında ise Macaristan, Slovakya'yı 89-67'lik skorla geçti.
İlk periyodu 16-12, devreyi 40-32 önde tamamlayan Macaristan, üçüncü çeyreğini 55-53 üstün geçtiği karşılaşmayı 89-67 kazandı.