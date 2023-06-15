Altay'da Eren Erdoğan'a Hatayspor kancası

Deprem felaketi sonrası ligden çekilen ve yeni sezonda Süper Lig maçlarını Mersin'de oynamaya hazırlanan Hatayspor, siyah-beyazlı takımda görev yapan 22 yaşındaki futbolcuyu resmen istedi.
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in de onayıyla harekete geçen Hatayspor yönetimi Eren için Altay'a teklifini iletti.
Siyah-beyazlılar sunulan teklifi düşük bularak geri çevirdi. Daha önce ismi Beşiktaş'la anılan Eren ciddi bir bonservis ücreti teklif edilmemesi halinde satılmayacak.
Önceki sezon Süpre Lig'de 14 maçta Altay forması giyen Eren Erdoğan, geçen sezon 1'inci Lig'de 29 karşılaşmada 2 gol, 5 asistle oynadı.