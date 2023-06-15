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Spor
TRT SPOR 15.06.2023 15:27

Jorge Jesus'tan ayrılık sonrası ilk açıklama: Beni seven bir kulüpten ayrıldım

Jorge Jesus’tan Fenerbahçe kariyerinin ardından ilk açıklama geldi. Deneyimli teknik adam, "Harika bir şehirden ve beni seven bir kulüpten ayrıldım" şeklinde konuştu.

Jorge Jesus'tan ayrılık sonrası ilk açıklama: Beni seven bir kulüpten ayrıldım
[Fotograf: AA]

Teknik Direktör Jorge Jesus, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonrası ilk röportajını Portekiz basınına verdi.

“Fenerbahçe’yi asla unutmayacağım”

Tecrübeli çalıştırıcı, Türkiye'de teknik direktörlük yapmanın güzel bir deneyim olduğuna dikkat çekti.

"Fenerbahçe’yi asla unutmayacağım. Harika bir ülkede, harika bir şehirdeydim. Bana değer veren, beni seven bir kulüpten ayrıldım. Şimdi haziran sonuna kadar neler olacağını göreceğiz."

"Hayalim bir milli takımla Dünya Kupası’nda yer almaktı"

Jesus, Fenerbahçe'yi asla unutmayacağını da vurguladı. Portekizli teknik adam, sezon içinde gelen teklifler hakkında da konuştu.

"Başkan Ali Koç bana, 'Bir gün geri döneceksin' dedi. Hayalim bir milli takımla Dünya Kupası’nda yer almaktı. Fenerbahçe taraftarları için benim ayrılmamı görmeleri kolay olmazdı. Fenerbahçe taraftarlarını hiçbir şey karşılığında değişmeyeceğimi hissetmelerini istedim.”

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