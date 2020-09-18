Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığının himayesine alınan 2020 FIA Dünya Ralli Şampiyonası'nın 5. yarışı Türkiye Rallisi, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından 19 ülkeden 130 sporcu ve 65 otomobilin katılımıyla başladı.

Organizasyonun ilk gününde pilotlar sabah saatlerinde Asparan'daki servis alanından çıkarak Datça yolu Hisarönü Mahallesi Değirmenyanı mevkisindeki shakedown etabında deneme sürüşlerini gerçekleştirdi.

Thierry Neuville 4.70 kilometrelik shakedown etabını 3 dakika 23.4 saniyede tamamlayarak ilk sırada yer alırken, Ott Tanak 3 dakika 24.6 saniyelik derecesiyle ikinci oldu.

Kalle Rovanpera da 3 dakika 24.8 saniyelik derecesiyle etabı üçüncü tamamladı.

Neuville, gazetecilere yaptığı açıklamada, pilotları inanılmaz derecede zorlu etapların beklediğini söyledi.

Deneme sürüşü etabını çok zor olduğu halde sorunsuz geride bıraktıklarını belirten Neuville, "Deneme sürüşü etabındaki sürüşler, bu akşam düzenlenecek iki açılış etabı için mükemmel bir hazırlık anlamına geliyordu. Akşam yapılacak iki açılış etabı da cumartesi günü gerçekleştirilecek 6 etap öncesinde yol pozisyonu için son derece önemli olacak." dedi.

Shakedown etabında ilk sürüşü yapan 6 kez dünya şampiyonu Sebastien Ogier, 3 dakika 28.6 saniyelik bir zaman turu ortaya koyarken, "Çok fazla kaya vardı. Neyse ki tüm ralli buradaki gibi olmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya Şampiyonu Ott Tanak da Türk stilinde bir hafta sonu beklediklerini, herkesin bildiği gibi zorlayıcı yarışlar olacağını dile getirdi.

Kalle Rovanpera ise "Derecenin o kadar önemli olmadığını biliyorum. Burada tutarlı olmanız ve olaylardan uzak durmanız gerekiyor. İyi bir hafta sonu geçirmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Pontus Tidemand, WRC2 sürücüleri arasında sürüş yaparken sol ön lastiğini patlattı.

M-Sport'tan Gus Greensmith, ikinci denemesinde lastik patlattı ve üçüncü denemesinde de kaza yaparak yolun dışına çıktı.

Türk pilot Yağız Avcı da ilk denemesinin ardından "Bu, ralli için iyi bir örnek, çünkü etap zaten zordu. Gerçek rallide neler olacağını göreceğiz." diye konuştu.

2020 Türkiye Rallisi shakedown (deneme sürüşü) etabı sonuçları şu şekilde oluştu:

1- Thierry Neuville 3.23.4

2- Ott Tanak 3.24.6

3- Kalle Rovanpera 3.24.8

4- Elfyn Evans 3.24.9

5- Sebastien Ogier 3.25.1

6- Sebastien Loeb 3.27.0

7- Teemu Suninen 3.27.3

8- Gus Greensmith 3.28.2

9- Pierre Louis Loubet 3.28.2

10- Esapekka Lappi 3.28.8