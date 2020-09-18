"Profesyonel futbolcu Lewis Renard Baker'ın, 1(Bir) yıl süreyle bedelsiz olarak geçici transferi konusunda, Chelsea Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Profesyonel futbolcu Lewis Renard Baker ile 1 (Bir) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya; 2020/21 futbol sezonu için 700.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, 70.000.-EUR ödenecektir."

Profesyonel futbolcu Lewis Renard Baker’in kulübümüze transferi konusunda İngiltere’nin Chelsea Kulübüyle anlaşma sağlanmıştır. Ayrıca Lewis Renard Baker ile 1 yıllık anlaşma yapılmıştır. pic.twitter.com/2YTHPo9Wiu — Trabzonspor (@Trabzonspor) September 18, 2020