Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Lewis Baker Trabzonspor'da
Trabzonspor, Chelsea'den Lewis Baker'ı 1 yıllığına bedelsiz olarak kiralandığını açıkladı.
"Profesyonel futbolcu Lewis Renard Baker'ın, 1(Bir) yıl süreyle bedelsiz olarak geçici transferi konusunda, Chelsea Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Profesyonel futbolcu Lewis Renard Baker ile 1 (Bir) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya; 2020/21 futbol sezonu için 700.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.
Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, 70.000.-EUR ödenecektir."
Profesyonel futbolcu Lewis Renard Baker’in kulübümüze transferi konusunda İngiltere’nin Chelsea Kulübüyle anlaşma sağlanmıştır. Ayrıca Lewis Renard Baker ile 1 yıllık anlaşma yapılmıştır. pic.twitter.com/2YTHPo9Wiu— Trabzonspor (@Trabzonspor) September 18, 2020
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 18 Eylül 2020 Cuma 15:13
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