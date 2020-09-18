İtalya Açık'ta mücadele devam ediyor. Başkent Roma'daki toprak kort mücadelesini dördüncü gününde sürpriz sonuçlar çıktı.

Dünya 30 numarası olan Kei Nishikori, 18 yaşındaki İtalyan Lorenzo Musetti ile korta çıktı.

Japon Nishikori, dünya sıralamasında 249'uncu olan rakibine 6-3 ve 6-4'lük setlerle boyun eğdi ve turnuvaya sürpriz bir şekilde veda etti..

Musetti bu sonuçla son 16 turuna yükseldi. Dünya 21 numarası Denis Shapovalov ise Pedro Martinez Portero ile karşılaştı.

Shapovalov rakibini her iki sette de 6-4 ile geçti ve adını bir üst tura yazdırdı. Kadınlarda sürpriz sonuç ise Kiki Bertens, Polona Hercog mücadelesinden geldi.

Turnuvanın 5 numaralı seri başı olan Bertens, Dünya 50 numarası olan rakibine 6-4'lük setlerle mağlup oldu ve elendi.

Sloven raket Hercog bu sonuçla Son 16'ya yükseldi ve dünya 12 numarası Marketa Vondrousova'nın rakibi oldu.

Son yıllarda düşen formunun ardından Amerika Açık'ta finale kadar yükselen Victoria Azarenka ise yükselen formunu sürdürdü.

Belaruslu raket rakibi Sofia Kenin'e set vermeden galibiyete ulaştı ve dördüncü tura yükseldi.