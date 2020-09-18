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Güreşte koronavirüs vakası
Gençler Serbest Güreş Milli Takım Teknik Direktörü ve bir antrenörde koronavirüs tespit edildi.
Türkiye Güreş Federasyonu, Gençler Serbest Güreş Milli Takım Teknik Direktörü Ruşen Çetin ile Gençler Serbest Güreş Milli Takım antrenörlerinden Hüseyin Çetin’in koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamada "Gençler Serbest Güreş Milli Takım Teknik Direktörü Ruşen Çetin ve Gençler Serbest Güreş Milli Takım antrenörlerinden Hüseyin Çetin’in Covid-19 hastalığına yakalandıklarını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Tedavileri süren hocalarımıza Allah’dan acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Etiketler: Güreş koronavirüsSon Güncelleme: 18 Eylül 2020 Cuma 13:24
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