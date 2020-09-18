Galatasaray derbisine kadar takıma en az bir golcü takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, bu yöndeki çalışmalarını sürdürüyor.

Ze Luis, Mbwana Samatta, Stefano Okaka ve Papiss Cisse ile ilgilenen sarı-lacivertliler, bu isimlerden en az birini derbiye kadar takıma katmayı hedefliyor.

Porto forması giyen Ze Luis ve Aston Villa forması giyen Samatta'yı kulüplerinin bonservisleriyle elden çıkarmayı düşündüğü öğrenildi.

Fenerbahçe ise bu iki ismi kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Hedef golcünün yanına bir de alternatif bir golcü almak isteyen sarı lacivertliler, Okaka ve Cisse ile de görüşmelerine devam ediyor. İki oyuncu da sarı-lacivertlilerden haber bekliyor.

Mert Hakan Yandaş geri döndü

Diğer yandan Fenerbahçe’de, pazartesi günü oynanacak Atakaş Hatayspor maçı hazırlıkları da sürüyor.

Süper Lig'e Çaykur Rizespor deplasmanında aldığı 3 puanla başlayan sarı-lacivertlilerde sakatlığı geçen Mert Hakan Yandaş’ın, maç gününe kadar takıma katılması bekleniyor.

Son antrenmanda koşu çalışması yapan 26 yaşındaki oyuncunun herhangi bir problemi kalmadı.

Yeni transferler Marcel Tisserand ve Mert Hakan Yandaş’ın henüz lisansı çıkmazken, maç gününe kadar iki ismin de lisansının çıkarılması hedefleniyor.