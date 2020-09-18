Sarı-lacivertli kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Jailson Marques Siqueira'nın Çin Kulübü Dalian Professional FC'ye, 4.500.000 Avro brüt bedelle transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır." denildi.

Fenerbahçe'ye 2018-2019 sezonunda katılan Brezilyalı orta saha Jailson, Çin Ligi ekiplerinden Dalian Pro'ya transfer oldu.

Yolun açık olsun Jailson! pic.twitter.com/zbwFJd8hGn — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 18, 2020

Çin basınında yer alan habere göre Jailson için sarı-lacivertlilere 4,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek olan Dalian Pro'da teknik direktör Rafael Benitez'in 25 yaşındaki futbolcuyu uzun bir süredir takip ettiği belirtildi.

Dalian Pro'da Marek Hamsik, Salomon Rondon gibi isimlerle birlikte forma giyecek olan Jailson, sarı-lacivertlilerle çıktığı 63 maçta 3 gol 1 asistlik performans gösterdi.