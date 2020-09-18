Süper Lig'de yarın oynanacak Beşiktaş maçı öncesinde yapılan koronavirüs testinde çok sayıda oyuncusunun pozitif çıkması nedeniyle İstanbul'a gidemeyen Fraport TAV Antalyaspor'da, ikinci testlerin yapıldığı Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ne giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Fraport TAV Antalyaspor'da dün yapılan testlerde bazı oyuncuların sonuçları pozitif çıktı. Bu sabah tekrarlanan testlerde de çok sayıda futbolcunun sonucu pozitif çıkarken, dün pozitif olan bazı testlerin negatif çıkması üzerine, devreye Antalya İl Sağlık Müdürlüğü girdi. İl Sağlık Müdürlüğü yeniden test yapılmasına karar verdi.

Testler hatalı olabilir

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde bugünün ikinci testi yapılan kırmızı beyazlı kafile, sonuçları beklemeye başladı. Tedbir amacıyla tesislere giriş ve çıkışlar yasaklandı. Futbolcular, teknik heyet ve idari kadronun ardından tesislerde görevli personele de koronavirüs testi yapılacağı öğrenildi.

Maçın ertelenme durumu

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) talimatlarında, "Takımların A Takım listesinde bulunan futbolculardan test sonuçlarına göre müsabakalarda görev alacak olanların sayısı 14 futbolcunun altına inmesi halinde, müsabaka oynatılmayarak TFF tarafından ileri bir tarihe ertelenir" ifadesi yer alıyor.