Haber Giriş: Kaynak: AA
Temsilcilerimizin muhtemel rakipleri belli oldu
Galatasaray, Beşiktaş ve Aytemiz Alanyaspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.
Aytemiz Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turunu geçip play-off turuna kalması halinde Mura-PSV Eindhoven maçının galibiyle karşılaşacak. Karşılaşma tek maç usulüne 1 Ekim'de evinde oynayacak.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'de 3. eleme turunu geçip play-off turuna kalması halinde Milan-Bodo Glimt maçının galibiyle karşılaşacak. Siyah beyazlılar, Milan-Bodo Glimt eşleşmesinin galibiyle tek maç usulüne göre 1 Ekim'de sahasında karşılaşacak.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turunu geçip play-off turuna kalması halinde Williem II-Rangers maçının galibiyle karşılaşacak. Sarı kırmızılı ekip, 3. eleme turunu geçmesi halinde Williem II-Rangers eşleşmesini geçen tarafla tek maç usulüne göre 1 Ekim'de deplasmanda karşılaşacak.
Etiketler: UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Beşiktaş Aytemiz AlanyasporSon Güncelleme: 18 Eylül 2020 Cuma 15:36
Son Haberler
- 15:35
- 15:31
- 15:06
- 15:13
- 14:58
Sıradaki Haber
Lewis Baker Trabzonspor'da
Yükleniyor lütfen bekleyiniz