TJK'dan yapılan açıklamada, 12 Nisan Pazar günü yurt dışı yarışlar üzerine oynanacak müşterek bahislerden elde edilecek gelirin, 'Biz bize yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlanacağı duyuruldu.

"Türkiye Jokey Kulübü olarak, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınına karşı ülkemizde gecelerini gündüzlerine katarak büyük bir özveriyle görev yapan tüm Sağlık Çalışanlarımızın Dünya Sağlık Gününü kutlar, en içten teşekkürlerimizi sunarız. Bu vesileyle, Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına destek olmak amacıyla, 12 Nisan Pazar günü yurt dışı yarışlar üzerine kabul edeceğimiz müşterek bahislerden elde edilecek yarış gelirini bağışta bulunacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."